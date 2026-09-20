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Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи

Ким Чен-ун нареди по-широко използване на изкуствен интелект в оръжейните системи
Снимка: AP/БТА

Севернокорейският лидер инспектира заводи за боеприпаси и дронове след ракетни и безпилотни учения на армията

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун инспектира тази седмица заводи за боеприпаси и призова за разширяване на използването на изкуствения интелект както в нападателните, така и в отбранителните оръжейни системи, предаде агенция Киодо.

Тридневната инспекция, приключила в петък, се проведе дни след като севернокорейската армия организира учения с изстрелване на балистични и крилати ракети и нанасяне на удари с безпилотни летателни апарати.

Севернокорейската държавна информационна агенция разпространи снимки, на които Ким разглежда многозарядни реактивни системи за залпов огън с голям калибър, както и безпилотни летателни апарати.

Южнокорейски медии допускат, че Пхенян може да изнася подобни оръжейни системи за Москва. Според някои анализатори Северна Корея е възможно да заимства от Русия тактика, използвана във войната срещу Украйна, при която се комбинират ракетни и безпилотни удари.

Ким заяви, че модернизирането на всички компоненти на отбранителния потенциал на Северна Корея, включително артилерията, води до значителна промяна във въоръжените сили.

Той призова за "постоянно ускоряване на разширяването на производствения капацитет и модернизирането на техническите процеси", както и за "повишаване на нивото на бронезащита и автоматизацията на артилерийските оръжия".

Северна Корея продължава да развива и произвежда безпилотни летателни апарати. През 2025 г. държавните медии съобщиха за изпитания на тактически ударни дронове от серията "Къмсон".

Тогава беше посочено, че Ким е определил развитието на изкуствения интелект и оперативните способности на безпилотните оръжия като приоритет в процеса на модернизиране на въоръжените сили на страната.

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