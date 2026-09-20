До 32 градуса в неделя, възможни са валежи и гръмотевици в Западна България

Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, а в затворените полета - между 7 и 10 градуса. В София се очаква минимална температура около 11 градуса.

През деня времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места са възможни валежи и гръмотевици.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в София - около 29 градуса.