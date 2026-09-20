Бленджини: Загубихме баланса в играта си, съжалявам

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини не скри огромното си разочарование след драматичното отпадане от Германия на 1/8-финалите на европейското първенство. Първоначалният аванс от 2:0 гейма не бе достатъчен за крайната победа, след като съперникът обърна двубоя до 3:2.

България отпадна от европейското първенство по волейбол

„Имаше спад при нас в някои технически елементи, като сервиса, направихме много грешки. А това им позволи на тях да атакуват по-лесно, особено през центъра. Като цяло анализът е, че направихме много грешки на сервис, но истината е, че загубихме баланс. При 2:0 спадна нивото ни, а те поеха по-големи рискове", каза италианецът.

„Сега няма смисъл да разсъждаваме как е трябвало да атакуваме някои топки. Ясно е, че когато сме сбъркали толкова сервиси, първата мисъл е, че е трябвало да направим по-малко грешки от начален удар. Ако бяхме сервирали по-сигурно, но бяхме загубили мача, щеше да се чудим защо не сме поели по-големи рискове", допълни Бленджини.

„Когато допуснем такава загуба, за мен е много трудно да се усмихна и да намеря нещо позитивно. В този момент в сърцето ми има повече съжаление за това, което се случи в края на мача. През това лято в отбора се утвърдиха някои млади момчета, които представляват не само бъдещето, но и настоящето", завърши треньорът.