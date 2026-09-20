Димитър Димитров спечели сребърен медал за България
Националът по спортна гимнастика взе отличието на състезание за Световната купа
Димитър Димитров спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария. Националът изигра отлично своето съчетание и получи оценка от 13.966 точки. Само две десети разделиха Димитров от първото място.
Победител стана Аурел Бенович (Хърватия) с 14.166 точки, а трети се нареди Мартин Мигич (Австрия) с 13.833. Днес предстоят още два финала с българско участие. За отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка - Йордан Александров.
На кон с гривни Давид Иванов, който направи много силен сезон на този уред, не успя да покаже най-доброто, на което е способен. Той получи оценка 13.100 точки и се нареди 13-и в квалификациите. Любомир Станоев е 18-и с 12.533 точки.
При жените българските представителки останаха извън финалите. Цветомира Начева има 11.433 точки на прескок, 9.633 на греда и 10.300 на земя. Кристин Кръстева беше оценена с 12.400 точки на прескок и 10.866 на смесена успоредка, Мишел Арабаджиева - с 10.166 точки на греда и 10.200 на земя.