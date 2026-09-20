Димитър Димитров спечели сребърен медал за България

Димитър Димитров спечели сребърен медал на финала на земя на Световната купа по спортна гимнастика в Сомбатхей, Унгария. Националът изигра отлично своето съчетание и получи оценка от 13.966 точки. Само две десети разделиха Димитров от първото място.

Победител стана Аурел Бенович (Хърватия) с 14.166 точки, а трети се нареди Мартин Мигич (Австрия) с 13.833. Днес предстоят още два финала с българско участие. За отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка - Йордан Александров.

На кон с гривни Давид Иванов, който направи много силен сезон на този уред, не успя да покаже най-доброто, на което е способен. Той получи оценка 13.100 точки и се нареди 13-и в квалификациите. Любомир Станоев е 18-и с 12.533 точки.

При жените българските представителки останаха извън финалите. Цветомира Начева има 11.433 точки на прескок, 9.633 на греда и 10.300 на земя. Кристин Кръстева беше оценена с 12.400 точки на прескок и 10.866 на смесена успоредка, Мишел Арабаджиева - с 10.166 точки на греда и 10.200 на земя.