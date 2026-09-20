Националният отбор по волейбол приключи участието си на европейското първенство с болезнена загуба от Германия на осминафиналите с 2:3 гейма. (25:21, 25:21, 19:25, 23:25, 11:15). Сребърните медалисти от световното преди една година допуснаха неочакван обрат, но така е в спорта.

България отпада на осминафиналите на четвърто поредно европейско първенство, макар че мнозина имаха нереалистични очаквания за финал, а защо не и за титлата. Логиката е такава, че дори да бяхме победили Германия, поляците едва ли щяха да допуснат втора поредна изненада от нашия тим.

И все пак поражението от Бундестима можеше ли да бъде избегнато? Разбира се. Грешките от сервис натежаха след втория гейм, но статиистиката показва, че разликата между двата отбора в този елемент е микроскопична - 26 грешки от начален удар за България срещу 25 за Германия.

В големия спорт разликите между два равностойни отбора идват от детайлите, а истината е, че Германия цялостно показа по-високо ниво в мача. Със сигурност нашите национали щяха да победят, ако бяха на върха на възможностите си, но това не винаги е възможно.

Най-важното сега е отборът да не бъде разкъсван от критики и да бъде оставен да си вземе поуките и да надгради. Още Христо Ботев го е написал, че българите сме народ, който силно люби и мрази. Способен на чудо, какъвто е сребърният медал от световното преди една година, но и на такива загуби като тази срещу Германия.

Равносметката ще я направи треньорският щаб и федерацията, но бъдещето изглежда светло за националния отбор. Играхме с един от най-младите отбори на това европейско, а играчи като Денислав Бърдаров и Жасмин Величков влязоха ударно в титулярния състав. Братя Николови ще играят заедно в италианския Лубе през новия сезон и най-вероятно още повече ще вдигнат нивото си.

Нормално е да има разочарование за няколко дни, но горе главите, момчета. Бъдещето е пред вас.