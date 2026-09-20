Саня Армутлиева: След победата на Дара искахме веднага да започнем международната й кариера

В началото на септември Дара обяви, че напуска "Вирджиния Рекърдс" и поема по самостоятелен път. Раздялата сложи край на близо десетгодишното партньорство между певицата и музикалната компания.

След раздялата Станислава Армутлиева заяви, че разговорите за промяна на отношенията са започнали още дни след победата на Дара в българската селекция за "Евровизия".

"Разговори за трансформация на отношенията ни започнаха буквално дни след победата. От моя страна приоритет беше колкото се може по-бързо енергията от тази екстремно позитивна случка да бъде превърната в моментално начало на международна кариера за Дара", каза Армутлиева.

По думите й компанията е започнала работа по международен екип, букър и агент за Дара, както и по нов репертоар и бъдещ албум. Планирани са били сесии в Стокхолм, а паралелно е запазена и дата за концерт в София.

Армутлиева посочва, че първоначалният план е бил "Вирджиния Рекърдс" да продължи да използва международните си контакти и да консултира певицата, като при нови условия да я менажира и ко-продуцира локално.

"Дара в крайна сметка реши да прекрати договора си с нас. Бях подготвена за подобно развитие", каза Армутлиева пред 24 часа Пловдив.

Тя определя подобно развитие като често срещана хипотеза в международната музикална индустрия след рязка промяна в статута на даден артист.

Армутлиева определя работата с Дара като дългосрочен процес, в който една от основните цели е била певицата да се развие и като автор на музика.

"Равносметката е, че си струва. Всяка стъпка, която сме направили заедно, е била вярна. Една от най-важните трансформации през годините - Дара да не остане само изпълнител, а да се превърне и в автор, който е достатъчно уверен да създава собствена музика и текстове в екип със съмишленици и приятели от цял свят", посочи тя.

По думите й продуцентът не трябва предварително да създава образ на артиста, а да следва неговите идеи и цели.

"Основното, което аз и екипът ми правим, е да следваме вълната на всеки артист, да разберем той как си се представя, какво иска, за какво мечтае и да направим всичко възможно да му помогнем да осъществи своите идеи и даже да ги надхвърли." Армутлиева посочва, че през 34-те години в музикалния бизнес е натрупала опит за различните пътища към успеха.

Армутлиева коментира, че "Вирджиния Рекърдс" е участвала в подготовката на Дара за "Евровизия", след като БНТ е избрала модел с външен екип, който да поеме финансирането и организацията на проекта.

Компанията е координирала пътувания, репетиции, медийни участия, фотосесии и подготовката на представянето. По думите на Армутлиева е имало и работа с международния екип около песента "Bangaranga".

Тя отхвърля твърденията, че DARA не е имала международни опити преди "Евровизия".

"Още първият й сингъл "К'во не чу" излезе и с англоезична версия и беше лицензиран в пет територии, включително Хърватия, Румъния, Полша, Русия, Гърция." Армутлиева посочва и последвали сесии и колаборации с гръцки и румънски артисти и продуценти.

Сред проектите тя откроява и "Mr Rover", избран за водещ сингъл и заглавие на албума "Rover" на KAI, както и опита с песента "In My Head" в Италия.

Според Армутлиева международното развитие на българските артисти изисква продължителна инвестиция, работа и изграждане на репертоар.

Според нея успехът не може да бъде приписан само на изпълнителя или на продуцента.

"Категорично успехът е резултат от дългогодишни усилия на много хора на всички нива." Армутлиева отбелязва, че зад един музикален проект стоят автори, продуценти, мениджъри и множество други професионалисти.

Тя посочва, че "Вирджиния Рекърдс" продължава да разпространява песните на DARA, които компанията е продуцирала или ко-продуцирала, и да се отчита към певицата за генерирания приход. По думите й има договорка Дара да може да изпълнява тези песни на живо.

"Да, имаме договорка тя да има права да ги изпълнява на живо, каквото и виждате, че тя прави", каза Армутлиева.

По отношение на ролята на продуцента тя посочва, че артистът трябва да има водещата роля в развитието на собственото си творчество.

"Продуцентът е като барометър, всъщност артистът трябва да е водещ със своята идея накъде иска да върви творчеството му."

Армутлиева смята, че за международен пробив са необходими по-голям музикален пазар, по-силна защита на авторските права и политическа воля за прилагане на законодателството.

На въпрос какво следва за "Вирджиния Рекърдс" след раздялата с Дара, тя отговори: "За нас нищо не е спирало и така ще е и занапред. Имаме десетки проекти, по които работим заедно със страхотни артисти и автори. Желаем огромен успех на Дара. Тя го заслужава."