Треньорът на Тотнъм нападна играчите си

Тотнъм продължава с разочароващото си начало на сезона, след като загуби от Астън Вила (2:3). „Шпорите" вкараха двата си гола в добавеното време на мача, които бяха първи за отбора във Висшата лига. Лондончани вече са на предпоследното 19-о място в класирането и може да завършат петия кръг на дъното, ако днес Фулъм не загуби от Манчестър Юнайтед.

Астън Вила удържа Тотнъм в голов трилър с пет попадения

Цялото напрежение сега е върху треньорът Роберт Де Дзерби, който получи дългосрочен договор в края на миналия сезон, когато не се знаеше дали Тотнъм ще се спаси от изпадане. През лятото клубът похарчи над 360 млн. евро за нови попълнения, но резултатите са потресаващи.

„Не казах нищо на играчите в съблекалнята след загубата от Вила", заяви Де Дзерби. „Не казвам, че всичко, което правим, е лошо, но не е достатъчно. Трябва да се защитаваме компактно като отбор. Лидерите трябва да си вземат функциите и да ръководят останалите на терена. Неприемливо е", избухна треньорът.