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Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето
Снимка: БТА

Днес времето е предимно слънчево, но туристите трябва да се съобразяват с прогнозата за утре

Добри са условията за туризъм в планините днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините времето е слънчево, като по билните части духа слаб вятър. Температурите са между 6 и 12 градуса.

Планинските спасители съветват туристите да се съобразяват с метеорологичната обстановка, тъй като за утре се очаква времето да се влоши.

През вчерашния ден е регистриран инцидент в района на хижа "Синаница". Жена е получила счупване на глезена и е била транспортирана с хеликоптер.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология над планините днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На отделни места, главно в масивите от Югозападна България, са възможни валежи и гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток, а по най-високите била и върхове ще духа от север.

Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра - около 15 градуса.

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