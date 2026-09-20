Новини
Търси
Подкаст
Общество

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие
Снимка: БТА

В София е регистрирана една тежка и 19 леки катастрофи, един човек е пострадал

Един човек е загинал, а 21 са ранени при 15 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София е регистрирана една тежка и 19 леки катастрофи, при които е пострадал един човек.

От МВР отчитат и увеличение на броя на загиналите при пътни инциденти спрямо същия период на 2025 г.

При сравнение с реалните данни за 310 загинали през същия период на миналата година, през 2026 г. са отчетени 25 повече жертви на пътя.

Още по темата

Къде се пътува трудно на 20 септември: затворен път край Враца и ремонти по „Хемус“

Къде се пътува трудно на 20 септември: затворен път край Враца и ремонти по „Хемус“

Небето на 20 септември: До 32 градуса преди есенния обрат, локални бури в западните планини

Небето на 20 септември: До 32 градуса преди есенния обрат, локални бури в западните планини

МВР разследва как малоимотни са превъртали милиони през банки и чейнджбюра

МВР разследва как малоимотни са превъртали милиони през банки и чейнджбюра

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Къде се пътува трудно на 20 септември: затворен път край Враца и ремонти по „Хемус“

Къде се пътува трудно на 20 септември: затворен път край Враца и ремонти по „Хемус“

Водещи

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

Близо 1 млн. заготовки за цигарени кутии откриха в камион край Видин

  • Преди 1 минута
Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

Бивш играч на ЦСКА фаворит да поеме румънски гранд

  • Преди 7 минути
Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)

  • Преди 13 минути
Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

  • Преди 20 минути
Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Бойко Борисов: ГЕРБ напуска терена на раздаването на пари и се връща към бизнеса

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

  • Преди 35 минути
Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

Ивайло Мирчев: КСНС трябва да се свиква регулярно, Йотова не го е правила нито веднъж за 8 месеца

  • Преди 46 минути
Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

Григор Димитров научи първия си съперник в Сен Тропе

  • Преди 59 минути
Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

  • Преди 1 час
Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

  • Преди 1 час
Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

  • Преди 1 час
България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

България U21 обяви състава за решителните европейски квалификации

  • Преди 1 час
Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

Николай Найденов: По случая "Петрохан" тепърва предстои да се установи кой стои зад организацията

  • Преди 2 часа
Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

Добри условия за туризъм в планините, спасители предупреждават за влошаване на времето

  • Преди 2 часа