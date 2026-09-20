Един загина, 21 са ранени при 15 тежки катастрофи за денонощие

Един човек е загинал, а 21 са ранени при 15 тежки пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщава Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София е регистрирана една тежка и 19 леки катастрофи, при които е пострадал един човек.

От МВР отчитат и увеличение на броя на загиналите при пътни инциденти спрямо същия период на 2025 г.

При сравнение с реалните данни за 310 загинали през същия период на миналата година, през 2026 г. са отчетени 25 повече жертви на пътя.