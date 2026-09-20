Стилияна Николова: Битката на всеки човек е срещу себе си

Най-добрата ни гимнастичка Стилияна Николова разкри как се справя с напрежението и огромните очаквания. През този сезон 21-годишната Николова спечели два сребърни медала в многобоя на европейското първенство във Варна и на световното във Франкфурт. Родената е Кайро гимнастичка беше на постоянно високо ниво и най-важното - донесе първа квота на България за олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

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„Успях да си почина, да се освободя от емоциите. Проведох много хубаво време със семейството си и се разтоварих," сподели гимнастичката в предаването „Събуди се“ по „Нова“. „Определено неведнъж съм казвала, че битката е по-скоро сам срещу себе си. Учи се и с натрупването на опит това нещо. За сигурност не е лесно, но затова малцина стават шампиони", каза още тя.

Стилияна разказа и за ключовия момент, когато на 13 години решава да замине сама за България, оставяйки семейството си в Кайро. Родителите й го приемат трудно, но според нея това я изгражда като силна и независима личност: „В деня, в който мама ме пита, искаш ли да ходиш в България, аз категорично веднага отговорих „Да", разкри Николова, чиято майка Паулина също е бивша гимнастичка.