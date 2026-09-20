Борислав Сандов: Не съм обвинен по случая "Петрохан", не съм разпитван като обвиняем

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов отрече да му е повдигнато обвинение по случая "Петрохан". По думите му той не е получавал призовка и не е бил разпитван в качеството на обвиняем.

"Не съм обвинен. За да има обвинение, трябва да бъде връчена призовка. Такава няма връчена", заяви Сандов.

Той обясни, че първоначално е отказвал медийни участия по темата, тъй като според него тя се използва в предизборната кампания.

"Виждам, че тази тема се използва в предизборната кампания и не исках да наливам масло в това отношение. Но след като стана ясно от прокуратурата, че ще има такова обвинение, реших, че трябва всеки да чуе моята гледна точка по въпроса", каза Сандов.

По думите му споразумението, за което прокуратурата съобщава, няма пряка връзка с трагедията в района на "Петрохан" и "Околчица".

"Това не е по случая "Петрохан - Околчица". Това е съвсем паралелен процес, който умишлено се пришива и се добавя сега, за да се даде политическа окраска", заяви бившият министър.

Сандов посочи, че още през 2022 г. е дал сведения за въпросното рамково споразумение. Тогава той е бил разпитан от МВР, а материалите впоследствие са били изпратени в прокуратурата.

"Прокуратурата не е направила нищо оттогава. Според мен, защото няма основания", коментира той.

По думите му преди два-три месеца отново е бил разпитан, този път от прокуратурата, но в качеството на свидетел.

"Не би трябвало да ми се повдига обвинение на база на този разпит, защото там бях привлечен да дам сведения като свидетел. Ако този министър, неизвестен в прессъобщението на прокуратурата, съм аз, то не съм разпитван в това качество", каза Сандов.

Той заяви, че според него се прави "опит за тотално изместване на фокуса" и предстои да обясни защо смята, че това се случва именно в този момент.

Бившият министър каза, че към момента на подписването на споразумението не е знаел за сигнал срещу представители на организацията.

"Не съм имал информация, която да показва каквито и да е нередности около тази организация", каза той.

По думите му като министър редовно е получавал доклади от службите, но "през цялото ми време, от седем месеца и половина, докато съм бил министър и вицепремиер, не съм получавал информация от службите за някакъв проблем с тази организация".

Сандов заяви, че организацията е била подлагана на множество проверки, при които според него не са били установени нарушения.

"Абсурдно е да обвиняваш някого за престъпление спрямо организация, която е с чисто минало", каза Сандов.

Бившият министър отрече да е превишавал правомощията си и заяви, че споразумението не е предоставяло допълнителни права или привилегии на организацията.

"Много съм спокоен за това, което се е случило и знам, че то не е превишило правата ми като министър и задълженията ми. Не е създало контролни функции на организацията. Не ѝ е дало допълнителни привилегии. Няма нито една стотинка държавен ресурс или публичен ресурс да се случи в тази посока", заяви Сандов.

Той определи атаките срещу себе си като част от по-широк процес и заяви, че според него става дума за политически натиск.

"Аз като министър и като вицепремиер не позволих нито да бъда подчинен, нито да бъда корумпиран", заяви Сандов.

По думите му "удряйки срещу мен, първо се измества фокусът, а второ, това е сигнал" към демократично настроените хора, природозащитната общност и опозицията.

Сандов заяви още, че вижда "пълзящ тоталитаризъм" в страната.

"Това се изразява в овладяването на определени институции и в опитите за съсредоточаване на властта на едно място", каза той.

Бившият министър отхвърли и твърденията, че природен парк "Витоша" е трябвало да бъде предоставен на неправителствената организация, свързвана със случая.

"Няма как да имам такава информация. Но и не би могло да се случи нито през министъра на околната среда и водите, който и да е той, нито през кмета на София, който и да е той", заяви той.

По думите му парк "Витоша" е към Министерството на земеделието и храните.

"Кметът на София не може да даде охрана на парк "Витоша". Нито министърът на околната среда може", каза Сандов.

Той коментира и ролята на бившия си заместник-министър Тома Белев.

"Би било абсурдно. По-абсурдно и от това, което преди малко споменах. Няма основание", заяви Сандов.

По думите му Белев също е бил разпитван като свидетел.

Сандов обясни, че подобно партньорство е било свързано със специфичната дейност на организацията.

"Тази организация беше нова, но беше единствена в сектора, в който тя работи, именно рейнджърството. Имаше база, придобита преди това, и имаше техника, с която разполагаше, опит и участие в европейски инициативи на европейски асоциации на такъв тип организации", обясни той.

Сандов уточни, че представители на организацията са го потърсили и именно тогава се е запознал с нейния председател Ивайло Иванов.