Дани Моралес може да стане за постоянно треньор на ЦСКА

Даниел Моралес може да остане начело на ЦСКА и след паузата за мачове на националните отбори. Бразилецът с български паспорт е получил задача от шефовете на тима да разработи план за подготовка и да има едно наум за двубоите, които предстоят след това.

Христо Янев остава в ЦСКА, но напуска треньорския пост

Очертава се те да бъдат истински тест за шампионските амбиции на ЦСКА. Първо има сблъсък срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, а след това идва домакинството на Монако в Лигата на конференциите. После пък „армейците“ приемат Лудогорец. Именно това е накарало „червените“ да се застраховат и да имат план Б, ако не постигнат договорка с някой от набелязаните от тях специалисти. Все пак „армейците“ трябва да са готови за този маратон.

Иначе те имат едно сериозно изискване, което доста забави развръзката около избора на нов треньор. Шефовете са категорични, че искат да се срещнат очи в очи с всеки един от кандидатите и той да ги убеди, че неговата концепция за подобряване и развитие на ЦСКА е най-добрата.

Алексей Шпилевски вече не е сред актуалните имена за нов треньор на „червените“. Спецът от Беларус не е успял да впечатли ръководството на родния гранд. Освен това не само от Русия имало лоши оценки за работата му. И в крайна сметка „червените“ са решили, че не им трябва да правят експерименти.