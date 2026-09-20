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Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша

Васил Терзиев: Столичната община няма никакво касателство към охраната на Витоша
Снимка: БТА

Кметът отрече да е имал уговорка с Ивайло Калушев за охраната на парка и коментира даренията си за групата от "Петрохан"

Столичният кмет Васил Терзиев отхвърли твърденията, че е имал уговорка с Ивайло Калушев за охраната на Природен парк "Витоша". По думите му Столичната община няма отношение към охраната на парка, а разговорите по темата са били свързани единствено с възможностите за използване на нови технологии при опазването му.

"Единственото нещо, което е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с нови технологии. Столичната общината няма абсолютно никакво касателство към охраната на Природен парк "Витоша"."

Терзиев коментира темата пред журналисти, след като бе попитан за думите на криминалния психолог Росен Йорданов, който заяви, че кметът е имал уговорка с Ивайло Калушев за охраната на Витоша.

Кметът посочи, че основният проблем с охраната на парка е драстичното намаляване на броя на хората, които се занимават с тази дейност.

"Проблемът на Витоша е, че когато в социализма е имало 300 човека, които са опазвали парка, в момента те са няколко и се броят на пръстите на едната ръка", каза Терзиев.

По думите му охраната на Природен парк "Витоша" не е от компетенцията на Столичната община.

Терзиев коментира и въпроса за средствата, които е предоставил на групата от "Петрохан".

"Каквото съм казал, е било публично и за прокуратурата", каза кметът.

Той коментира и действията на прокуратурата по случая, като заяви, че моментът на подобни действия поражда въпроси.

"Интересни са тези "случайности" - подобни неща винаги се случват точно преди важни политически събития. Нормално е това да поражда въпроси", коментира Терзиев.

Кметът изрази надежда експертизите по случая да приключат възможно най-бързо, за да има яснота както за обществото, така и за институциите, които да могат да насочат вниманието си към други належащи проблеми.

По повод данните за евентуални престъпления срещу деца Терзиев заяви, че подобни престъпления могат да имат тежки последици за целия човешки живот. Според него наказанията за такива престъпления трябва да бъдат значително по-сериозни.

Столичният кмет вече е коментирал публично отношенията си с хората от групата около "Петрохан". През февруари той заяви, че е познавал лично жертвите край Петрохан.

"Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина", коментира тогава Терзиев във Facebook.

През февруари кметът също така каза, че е дарил около 70-80 хил. евро на групата и че последно е бил на хижата през юни-юли 2025 г.

През март Терзиев уточни, че е дарил 251 хил. лева на групата от "Петрохан".

"Това са мои пари, на които съм си платил данъците, преценил съм, че искам да ги дам, за да подкрепя някаква кауза. Ако ме питате, пак бих ги дал", посочи тогава Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет.

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