Правителството търси решение за ниските заплати на музикантите в БНР

Правителството е поело ангажимент да бъде намерено устойчиво решение за музикалните състави на Българското национално радио. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев пред БНТ на фона на напрежението заради ниските възнаграждения на музикантите.

Темата отново привлече внимание, след като музикант от Симфоничния оркестър на БНР обяви намерението си да започне гладна стачка. Основният проблем, поставян от музикантите, е нивото на заплащане, което според представители на съставите затруднява както задържането на настоящите кадри, така и привличането на нови.

Милошев подчерта, че Министерството на културата и БНР нямат административна субординация, тъй като общественото радио е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Въпреки това той заяви, че проблемът го засяга пряко от гледна точка на държавната политика към артистите.

"Малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в БНР", заяви министърът.

Милошев: Разбирам, че търпението е изчерпано

По думите му още от началото на мандата се води активен диалог с генералния директор на БНР Милен Митев. Милошев посочи, че познава музикантите и през последните три години е работил активно с тези състави.

Министърът призна, че информацията за гладната стачка го е смутила и призова да не се стига до крайни действия.

"Много се надявам да не се стига до крайности, разбирам, че търпението вече е изчерпано", каза той.

Според Милошев има воля не само от Министерството на културата, но и от цялото правителство проблемът да бъде решен. Засега обаче той не посочи конкретен размер на необходимото допълнително финансиране или срок, в който новият механизъм за заплащане може да бъде въведен.