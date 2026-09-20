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13-годишна китайка спечели златен медал на Азиатските игри

13-годишна китайка спечели златен медал на Азиатските игри

Юи Циди подобри континенталния рекорд на 200 метра бътерфлай

Изгряващата звезда в плуването Юи Циди спечели златния медал на Азиатските игри в Япония. 13-годишната китайка счупи континенталния рекорд на 200 метра бътерфлай, след като спря хронометъра на 2:05.08 минути - с почти половин секунда по-бързо от досегашното върхово постижение на сънародничката й Жан Юфей. (2:05.57).

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Втора във финала завърши друга китайка - Чанг Мохан, която плува с над 3 секунди по-бавно от победителката. Трета остана представителката на домакините Миса Окузоно (2:09.67).

Преди една година Юи Циди стана най-младата медалистка от световно първенство по плуване, след като спечели бронз с щафетата на Китай на 4х200 метра свободен стил само на 12 години.

 

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