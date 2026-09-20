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Хеликоптер евакуира туристка със счупен глезен от хижа "Синаница"

Хеликоптер евакуира туристка със счупен глезен от хижа "Синаница"
БТА

Жената е пострадала в планината и е транспортирана по въздух, а спасителите предупреждават туристите за очаквано влошаване на времето

Хеликоптер е бил използван за евакуацията на жена, която е счупила глезена си в района на хижа "Синаница". Инцидентът е станал в събота, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Пострадалата е била прибрана по въздух, след като травмата ѝ е наложила транспортиране от планината.

Междувременно от ПСС съобщават, че условията за туризъм в планините в неделя са добри. Времето е предимно слънчево, със слаб вятър по билните части, а температурите са между 6 и 12 градуса.

Спасителите обаче призовават туристите да следят прогнозите и да се съобразяват с условията, тъй като за понеделник се очаква влошаване на времето.

Според прогнозата над планините през деня ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места, основно в планинските масиви в Югозападна България, са възможни валежи и гръмотевици.

Максималните температури ще достигнат около 23 градуса на 1200 метра и 15 градуса на 2000 метра височина.

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