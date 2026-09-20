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Омбудсманът поиска промяна на помощите за отопление

Омбудсманът поиска промяна на помощите за отопление
БТА

Велислава Делчева предупреди, че разделянето на сумата на два транша може да остави част от хората без достатъчно средства за дърва и въглища преди зимата

Омбудсманът Велислава Делчева реагира след репортаж на bTV по зрителски сигнал за проблеми с новия начин за изплащане на помощите за отопление. Според обществения защитник разделянето на средствата на два транша създава сериозни затруднения за хората, които се отопляват с дърва и въглища.

Първата част от помощта се изплаща преди Нова година, а останалата сума - след това. Според Делчева това може да се окаже проблем, тъй като твърдите горива обикновено се купуват предварително и в по-големи количества.

68-годишната Султанка от село Върбешница разказа пред bTV, че в момента няма никакви запаси за зимата.

"Ако искате, ще ви вкарам вътре да видите - нямаме една клечка", каза жената.

С подобен проблем се сблъсква и Вержиния Цветанова, която живее сама и получава минимална пенсия. Тя очаква общо 322 евро помощ, но на два транша - първоначално 128,78 евро, а останалата част след Нова година.

По думите ѝ първата сума няма да стигне дори за два кубика дърва.

"Това на нищо не прилича. Откъде да вземем пари, като хората? Превозвачите на дърва карат по четири, по шест кубика. Най-големите студове - какво да се прави?", коментира тя.

Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че е предупредила за проблема още при обсъждането на промените. Според нея при закупуването на по-голямо количество дърва доставчиците често предлагат по-ниска цена, но плащането трябва да бъде извършено веднага.

Затова Делчева настоява Министерството на труда и социалната политика да преразгледа промените в наредбата и да се намери вариант, при който хората, разчитащи на твърдо гориво, да могат да получат необходимата сума преди началото на най-студените месеци.

От социалното министерство обясняват, че схемата е изготвена след анализ на потреблението на електроенергия, парно, природен газ и твърди горива. Целта е финансовата подкрепа да достига до уязвимите домакинства именно в пиковите зимни месеци.

За хората, които трябва предварително да закупят дърва или въглища за целия отоплителен сезон, разделянето на помощта обаче може да се превърне в допълнителна трудност.

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