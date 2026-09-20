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Мицотакис обяви мерки срещу цените на горивата в Гърция

Мицотакис обяви мерки срещу цените на горивата в Гърция
Pixabay

Основната цел е базовата цена на горивото за отопление да бъде свалена под 1,75 евро за литър

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви в седмичния си отчет в социалните мрежи предстоящи интервенции от правителството и нефтопреработвателните компании, насочени към понижаване на цените на горивата, предава „Вима“.

Основната цел е базовата цена на горивото за отопление да бъде свалена под 1,75 евро за литър, което е по-ниско равнище в сравнение с края на предходния отоплителен сезон. За целта кабинетът предприема хоризонтално увеличение на субсидията за отопление, което ще обхване както домакинствата на течни горива, така и тези, разчитащи на други видове енергия.

Допълнително се удължава и субсидията за дизеловото гориво, която ще остане в сила за целия месец октомври.

Мицотакис допълни, че властите имат готовност да обмислят и временно намаляване на данъците върху горивата. Това обаче ще стане факт само при условие, че Европейската комисия разреши подобни извънредни национални интервенции и те не бъдат калкулирани в тавана на разходите.

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