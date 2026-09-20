Геро проговори за развода след 18 години брак: "С Цвети оставаме приятели"
Актьорът отрече слуховете за трети човек в отношенията им и разкри, че дъщеря им Йохана е приела раздялата
Герасим Георгиев - Геро за първи път коментира директно развода със съпругата си Цвета Гагарова и отрече появилите се спекулации, че зад раздялата им стои трети човек.
Актьорът и телевизионен водещ отговори на въпрос на свой последовател в социалните мрежи дали той или бившата му партньорка вече имат нов човек до себе си.
"Няма такова нещо, с Цвети оставаме приятели. Дъщеря ни също прие раздялата", заяви Геро.
Двамата бяха заедно 18 години и имат дъщеря - Йохана. След новината за края на отношенията им се появиха различни спекулации около причините за раздялата.
Сега Геро категорично отхвърля версията за нова връзка и подчертава, че двамата са запазили приятелски отношения след развода.