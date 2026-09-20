Ново огнище на шарка засегна над 330 овце и кози в Пловдивско

Ново огнище на шарка по овцете и козите е установено в пловдивското село Васил Левски. Заболяването е потвърдено в два свързани животновъдни обекта с общо 324 овце и 10 кози, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните.

Сигналът е подаден от самия собственик, след като забелязал признаци на заболяването при животните. По данни на ветеринарните власти той е оказал пълно съдействие при проверките.

Ограничават движението на овце и кози

Около огнището е въведена 5-километрова защитна зона, която обхваща Карлово и селата Васил Левски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица.

Определена е и 20-километрова надзорна зона, включваща населени места в общините Карлово, Сопот, Хисаря, Калояново и Брезово в Пловдивско, както и в община Павел баня в Старозагорска област.

В засегнатите райони се забранява придвижването на овце и кози, с изключение на животни за незабавно клане при определени условия. Стадата трябва да останат на оборен режим, а ветеринарните власти ще извършат преброяване и проверки на стопанствата.

Започнало е и епизоотично проучване, което трябва да проследи движението на животни, продукти, фуражи и превозни средства, свързани със засегнатите обекти.

Няма опасност за хората

Предприети са мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването, като собствениците на засегнатите животни ще бъдат обезщетени съгласно действащото законодателство.

От БАБХ подчертават, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората, но разпространението ѝ може да доведе до сериозни икономически загуби за животновъдите.