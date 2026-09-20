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Давид Де Хеа спря Наполи в града на Данте

Давид Де Хеа спря Наполи в града на Данте
БТА

Фиорентина стигна до точка срещу „партенопеите" след 1:1

Фиорентина и Наполи завършиха наравно 1:1 в мач от петия кръг на Серия А, изигран във Флоренция. Били Гилмор даде аванс на „партенопеите" в средата на първата част, а шест минути след почивката Алекс Хименес изравни. След този двубой Наполи заема девето място във временното класиране със 7 точки, докато „виола" е с 4 на 16-а позиция. 

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Домакините можеше да поведат в 17-ата минута, но Артур Ата удари греда. Малко след това Ваня Милинкович-Савич отрази опасен удар на Николо Фаджоли, като топката след това срещна и гредата. В 22-ата минута удар с глава на Матиас Оливера срещна гредата, а след това уругваецът нанесе нов удар, но Давид де Хеа изби в корнер. От последвалия ъглов удар Били Гилмор беше оставен непокрит и засече подаването на Матео Политано за 0:1.

В 51-ата минута Фиорентина изравни. Шер Ндур намери Алекс Хименес. Испанецът отправи удар, който след рикошет стана неспасяем за Милинкович-Савич - 1:1. Десет минути преди края Наполи пропусна добра възможност отново да поведе, след като Де Хеа спаси удар с глава на резервата Костантино Фавасули. По този начин вратарят спаси точката за отбора от града на Данте Алегиери.

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