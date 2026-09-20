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Близо 40 000 деца учат български език, история и география зад граница

Близо 40 000 деца учат български език, история и география зад граница
МОН

Новата учебна година започва в 410 български неделни училища в 44 държави на шест континента

Близо 40 000 ученици започват новата учебна година в българските неделни училища зад граница. Те ще изучават български език, история и география в общо 410 училища, разположени в 44 държави на шест континента, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

За обучението на децата и подкрепата на техните преподаватели МОН осигурява над 10 млн. евро. Данните бяха представени от заместник-министъра на образованието д-р Таня Панчева по време на честването на 15-годишнината на българското неделно училище "Васил Левски" в Саарбрюкен.

През новата учебна година в училището и филиалите му в Кайзерслаутерн и Хомбург ще се обучават повече от 140 деца. В Германия работят общо 31 български неделни училища, които се посещават от над 3700 ученици.

"Българските неделни училища зад граница са живи и будни средища, в които децата опознават своите корени. Тук те не само учат, но създават приятелства и усещат България близо до себе си, независимо колко далеч живеят от нея", заяви Панчева.

По време на празника беше представен и документалният филм за Александър Батенберг "Един германски принц в България, един български княз в Германия". Той е създаден от ученици и учители по програмата на МОН "Неразказаните истории на българите".

Децата участваха в честването с музикални изпълнения и рецитали, а гостите се включиха в импровизиран урок по история. Завършилите през миналата учебна година получиха своите удостоверения.

Заместник-министър Таня Панчева връчи грамота и поздравителен адрес от името на министър Георги Вълчев. Сред гостите бяха генералният консул на България във Франкфурт на Майн Диана Попова, представители на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, местните власти и дружество "Приятели на България".

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