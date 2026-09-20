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Пречиствателната станция край Кюстендил е замърсила Струма

Пречиствателната станция край Кюстендил е замърсила Струма
БТА

Пробите са установили сериозни превишения на азот, фосфор и тежки метали в участъка между селата Гирчевци и Търновлаг

Градската пречиствателна станция край Кюстендил е причинила замърсяването на река Струма и смъртта на риба в участъка между селата Гирчевци и Търновлаг. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от Басейновата дирекция "Западнобеломорски район" и Изпълнителната агенция по околна среда.

Сигналите за замърсяването са подадени преди по-малко от месец. След тях са извършени обходи и проверки на място по течението на реката, като са взети общо осем водни проби.

Лабораторните анализи са извършени по показатели за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали.

Според резултатите причината за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от Градската пречиствателна станция.

Установено е, че качеството на повърхностните води на Струма в районите на Гирчевци и Търновлаг не отговаря на нормите за добро екологично състояние.

Пробите показват значителни превишения на амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, нитратен и нитритен азот, както и общ азот. Регистрирани са и превишения на специфичните замърсители мед, манган и алуминий.

Темата ще бъде поставена и пред Общинския съвет в Кюстендил. Съветници са заявили пред БНР, че на заседанието на градския парламент през следващата седмица ще бъде обсъдено замърсяването на Струма и ще бъде поставен въпросът за търсенето на отговорност.

Риболовци свидетелстват, че в отделни дни количеството на мъртвата риба по реката е било значително.

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