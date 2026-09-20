Проверка показа кои компании са сред водещите изпълнители на поръчки за мантинели

Кои са компаниите, печелили големи обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели в България? Проверка в публичната система СИГМА проследява водещите изпълнители, след като вътрешният министър Иван Демерджиев обяви данни за четири дружества, които според МВР са получили почти всички разглеждани поръчки в сектора.

По данни, представени от МВР, четирите дружества са получили 99,5% от проверяваните обществени поръчки за производство, доставка, монтаж и поддръжка на мантинели, чиято обща стойност е над 400 млн. евро.

Демерджиев твърди, че договорите на тези компании впоследствие са били индексирани, а част от публичните средства са стигали до дружество без реална дейност, което МВР определя като "дружество касичка".

МВР твърди, че оттам са платени 36 полета на Пеевски

Според вътрешния министър въпросното дружество е използвало част от средствата за заплащането на 36 полета на Делян Пеевски на обща стойност над 5 млн. евро. Демерджиев заяви още, че при проверката са установени връзки с политически фигури и дипломатически представители.

Самият Пеевски отхвърли твърденията, като ги определи като "измислици". Данните, представени от МВР, са изпратени на прокуратурата и предстои да бъдат проверявани в рамките на компетентните производства.

Вътрешният министър заяви впоследствие, че част от информацията за полетите е получена и от службите в Малта.

СИГМА проследява връзките в обществените поръчки

Системата СИГМА се използва за анализ на големи масиви от информация за обществени поръчки и свързаните с тях дружества и лица. При представянето на резултатите от проверките властите съобщиха, че чрез платформата са анализирани 11 700 договора на 176 дружества при 774 възложители, както и хиляди документи от Търговския регистър и системата за обществени поръчки.

Демерджиев заяви още, че една от компаниите, попаднали в проверката за мантинелите, е свързана с бившия финансов министър Владислав Горанов. Това е твърдение на вътрешния министър, като конкретните връзки и евентуалната отговорност на замесените лица подлежат на установяване от разследващите органи и съда.

Към момента МВР не е обявило официално имената на четирите дружества като участници в описаната от Демерджиев схема. Проверката на обществените поръчки показва компаниите, които са сред водещите изпълнители в сектора, но това само по себе си не доказва участие в предполагаемото отклоняване на средства.