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Верстапен: Бях 50:50 дали да се откажа от Формула 1

Верстапен: Бях 50:50 дали да се откажа от Формула 1
БТА

Нямам какво повече да доказвам, отсече четирикратният световен шампион

Макс Верстапен призна, че е бил близо до решение да сложи край на кариерата си във Формула 1 след сезон 2026. Четирикратният световен шампион в крайна сметка избра да остане в спорта и през миналия месец удължи договора си с Ред Бул до края на 2030 година.

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Несигурността около бъдещето на нидерландеца се засили по-рано през сезона. Той не скри недоволството си от новия технически правилник, а подобни критики отправиха и други пилоти. В същото време Ред Бул изпитва сериозни трудности в представянето си. Тимът от Милтън Кийнс е единственият сред първите четири отбора в класирането, който все още няма победа през сезона, а самият Верстапен се намира в най-дългата си серия без успех от 2017 година насам.

Преди да преподпише с отбора през август, световният шампион не даваше категорични сигнали дали ще продължи участието си във Формула 1. „Е, или напускаш, или не - така че решението е 50 на 50“, заяви Верстапен пред BILD, когато беше попитан колко близо е бил до оттегляне.

„Сериозно обмислях да се откажа. Но в крайна сметка обичам състезанията. Нямам какво повече да доказвам. Аз съм четирикратен световен шампион и постигнах всичко, което някога съм искал, още след първата си титла. Не се състезавам за историческите книги, а за себе си, за отбора и за нашите фенове. Ето защо в крайна сметка това беше лесно решение“, добави нидерландецът.

Въпреки че Ред Бул не разполага с болид, способен постоянно да се бори за победи, Верстапен увери, че все още намира удоволствие в състезанията. „Да. Очевидно би било още по-забавно, ако печелех всеки уикенд, но в момента колата просто не е способна на това. Това е нормално, защото сме на прав път и сме добър отбор“, коментира той.

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