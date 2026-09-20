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Общество

Държавата търси нови 150 млн. евро от вътрешния пазар

Държавата търси нови 150 млн. евро от вътрешния пазар

БНБ насрочи за 28 септември аукцион за петгодишни държавни ценни книжа с годишна лихва от 2,75%

Държавата ще потърси нов заем от 150 млн. евро чрез вътрешния пазар. Българската народна банка обяви аукцион за продажба на държавни ценни книжа, който ще се проведе на 28 септември.

На инвеститорите ще бъдат предложени лихвоносни съкровищни облигации със срок от пет години. Падежът им е на 28 януари 2031 г., а годишният лихвен процент е определен на 2,75%.

Продажбата на ДЦК от БНБ от името на държавата на практика представлява поемане на нов вътрешен дълг.

12-и аукцион от началото на годината

Сумата от 150 млн. евро е използвана при повечето емисии през тази година - предстоящият аукцион ще бъде десетият в такъв размер. Другите две емисии са били за 210 млн. и 100 млн. евро.

Така аукционът в края на септември ще бъде 12-ият за пласиране на държавни ценни книжа на вътрешния пазар от началото на 2026 г.

По данни, базирани на проведените досега аукциони на БНБ, натрупаният чрез тях дълг от началото на годината надхвърля 1,6 млрд. евро. След планираната нова емисия общата сума ще се доближи до 1,8 млрд. евро.

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