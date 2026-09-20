Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?
АП/БТА

Тази рязка промяна в дипломатическия тон на Вашингтон е директна последица от провала на американската тарифна политика

Анализ на Associated Press разкрива дълбока и стратегическа промяна в подхода на американския президент Доналд Тръмп спрямо Китай и неговия лидер Си Дзинпин.

Докато по време на първия си мандат и в предизборните си кампании Тръмп залагаше на изключително агресивна и конфронтационна риторика, днес геополитическата реалност изглежда напълно променена, което се доказва от организирането на пищна официална държавна вечеря в Белия дом в чест на неговия най-голям глобален съперник.

Тази рязка промяна в дипломатическия тон на Вашингтон е директна последица от провала на американската тарифна политика. Миналогодишният мащабен опит на американската администрация да притисне и изолира Пекин чрез налагането на тежки мита и строги експортни ограничения не даде очаквания резултат, тъй като Китай успешно противодейства, използвайки своя монопол върху редкоземните елементи. Благодарение на този икономически лост Пекин успя да принуди САЩ да се съгласят на търговско примирие, излизайки като фактически победител от тежкия икономически сблъсък между двете суперсили.

В същия контекст анализът обръща сериозно внимание на външнополитическите маневри на Белия дом, които индиректно са послужили в полза на китайските интереси. Действията на Тръмп, насочени към разрушаване на традиционните западни съюзи и икономически партньорства за сигурност – включително охлаждането на отношенията в рамките на НАТО и изострянето на тона с исторически съюзници като Канада и Франция – се оказаха стратегическа грешка. Това даде златна възможност на Си Дзинпин да приложи своята тактика за разделение сред западните лидери и да позиционира Китай на международната сцена като много по-стабилна, предвидима и отговорна суперсила в сравнение със САЩ.

На този фон китайската икономическа експанзия продължава да демонстрира изключителна устойчивост, като производственият сектор на страната остава незасегнат от американските санкции. Навлизайки агресивно в нови международни пазари, Пекин отчете безпрецедентен глобален търговски излишък от 1,2 трилиона долара. Този финансов триумф се дължи до голяма степен на масирания износ на евтини електромобили, които буквално подкопават и застрашават традиционната автомобилна индустрия на страни като Германия, Япония и Южна Корея.

Друг критичен аспект, който анализът разглежда подробно, е ожесточената надпревара в областта на изкуствения интелект (AI). Администрацията на Тръмп настоява за максимално ускоряване на американските технологични разработки, тъй като осъзнава, че изоставането от Китай в този сектор би било пагубно за глобалното доминация на САЩ. Въпреки тези усилия в разузнавателните среди съществуват сериозни и основателни опасения, че китайски технологични гиганти успяват тайно да обучават своите собствени AI модели, използвайки напреднали американски технологии и данни.

В заключение авторите на материала се позовават на редица водещи експерти, които предупреждават, че сегашното сближаване между Вашингтон и Пекин носи предимно повърхностни, символични победи и добри кадри за медиите.

Големият дългосрочен риск за Америка се крие в това, че Тръмп разчита твърде много на своите лични взаимоотношения със Си Дзинпин вместо на изграждането на институционална и системна политика. Това се случва в критичен исторически момент, в който Съединените щати имат крещяща нужда да увеличат реалната си конкурентоспособност във всички възможни измерения на глобалното съперничество.

Още по темата

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

Си Дзинпин си има дракон – и ще го язди

Си Дзинпин си има дракон – и ще го язди

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Тръмп: Няма да възпрепятстваме развитието на изкуствения интелект в САЩ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Петър Петров: Трябва да се провери дали взривовете в "ЕМКО" са руско активно мероприятие

Петър Петров: Трябва да се провери дали взривовете в "ЕМКО" са руско активно мероприятие

Саня Армутлиева: След победата на Дара искахме веднага да започнем международната й кариера

Саня Армутлиева: След победата на Дара искахме веднага да започнем международната й кариера

Трайчо Трайков: Мерките заради скъпите горива трябва да са таргетирани и временни

Трайчо Трайков: Мерките заради скъпите горива трябва да са таргетирани и временни

Ники Урумов пред Таралеж: "Жени извън употреба" излиза по кината в началото на 2027 г.

Ники Урумов пред Таралеж: "Жени извън употреба" излиза по кината в началото на 2027 г.

Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето

Владислав Панев: „Инфлационният чек“ е капка в морето

Водещи

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

Мотоциклетист е в болница след сблъсък на пътя Стара Загора – Казанлък

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

"Алтернатива за Германия": Мерц да си направи изводите

  • Преди 6 часа
Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

Румъния, Франция и Финландия са на четвъртфиналите на Евроволей 2026

  • Преди 6 часа
Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

Най-важното от света на 20.09.2026-та г.

  • Преди 6 часа
Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

Най-важното от спорта на 20.09.2026-та година

  • Преди 6 часа
Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

Екзитпол: „Единна Русия“ на Путин печели изборите

  • Преди 6 часа
Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

Моралес: Липсваха ни креативност и агресия, но няма за какво да съжалявам

  • Преди 6 часа
Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Път във Варна пропадна с 3 метра заради свлачище

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

Моуриньо избухна срещу съдиите след дербито: Ако ни позволят да се състезаваме при равни условия, ще го направим

  • Преди 7 часа
Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

Москва обеща засилени удари срещу Киев заради украинския обстрел по време на вота

  • Преди 7 часа
Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

Министър Вълчев: МОН няма да пише учебниците

  • Преди 7 часа
Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

  • Преди 7 часа
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който първата реакция трябва да отстъпи място на по-умното решение

  • Преди 7 часа
Най-важното от България на 20.09.2026 г.

Най-важното от България на 20.09.2026 г.

  • Преди 7 часа
Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

Лукас Петков с цял мач при нулево равенство между Елфесберг и Шалке

  • Преди 8 часа