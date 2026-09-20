Защо Тръмп вади червения килим за Си Дзинпин?

Анализ на Associated Press разкрива дълбока и стратегическа промяна в подхода на американския президент Доналд Тръмп спрямо Китай и неговия лидер Си Дзинпин.

Докато по време на първия си мандат и в предизборните си кампании Тръмп залагаше на изключително агресивна и конфронтационна риторика, днес геополитическата реалност изглежда напълно променена, което се доказва от организирането на пищна официална държавна вечеря в Белия дом в чест на неговия най-голям глобален съперник.

Тази рязка промяна в дипломатическия тон на Вашингтон е директна последица от провала на американската тарифна политика. Миналогодишният мащабен опит на американската администрация да притисне и изолира Пекин чрез налагането на тежки мита и строги експортни ограничения не даде очаквания резултат, тъй като Китай успешно противодейства, използвайки своя монопол върху редкоземните елементи. Благодарение на този икономически лост Пекин успя да принуди САЩ да се съгласят на търговско примирие, излизайки като фактически победител от тежкия икономически сблъсък между двете суперсили.

В същия контекст анализът обръща сериозно внимание на външнополитическите маневри на Белия дом, които индиректно са послужили в полза на китайските интереси. Действията на Тръмп, насочени към разрушаване на традиционните западни съюзи и икономически партньорства за сигурност – включително охлаждането на отношенията в рамките на НАТО и изострянето на тона с исторически съюзници като Канада и Франция – се оказаха стратегическа грешка. Това даде златна възможност на Си Дзинпин да приложи своята тактика за разделение сред западните лидери и да позиционира Китай на международната сцена като много по-стабилна, предвидима и отговорна суперсила в сравнение със САЩ.

На този фон китайската икономическа експанзия продължава да демонстрира изключителна устойчивост, като производственият сектор на страната остава незасегнат от американските санкции. Навлизайки агресивно в нови международни пазари, Пекин отчете безпрецедентен глобален търговски излишък от 1,2 трилиона долара. Този финансов триумф се дължи до голяма степен на масирания износ на евтини електромобили, които буквално подкопават и застрашават традиционната автомобилна индустрия на страни като Германия, Япония и Южна Корея.

Друг критичен аспект, който анализът разглежда подробно, е ожесточената надпревара в областта на изкуствения интелект (AI). Администрацията на Тръмп настоява за максимално ускоряване на американските технологични разработки, тъй като осъзнава, че изоставането от Китай в този сектор би било пагубно за глобалното доминация на САЩ. Въпреки тези усилия в разузнавателните среди съществуват сериозни и основателни опасения, че китайски технологични гиганти успяват тайно да обучават своите собствени AI модели, използвайки напреднали американски технологии и данни.

В заключение авторите на материала се позовават на редица водещи експерти, които предупреждават, че сегашното сближаване между Вашингтон и Пекин носи предимно повърхностни, символични победи и добри кадри за медиите.

Големият дългосрочен риск за Америка се крие в това, че Тръмп разчита твърде много на своите лични взаимоотношения със Си Дзинпин вместо на изграждането на институционална и системна политика. Това се случва в критичен исторически момент, в който Съединените щати имат крещяща нужда да увеличат реалната си конкурентоспособност във всички възможни измерения на глобалното съперничество.