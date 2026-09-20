Вихрен Георгиев: Проблемът на България е, че прекалено много се поддаваме на разделението

Вихрен Георгиев създава People of Sofia през 2013 г. с идеята да показва различните лица на столицата и историите зад тях - хора, които често остават незабелязани.

"Ние, българите, живеем в едни стереотипи, които трудно се разчупват. Моята линия е да представям точно истории, които ги разбиват. Трябва да ценим различието", каза Георгиев пред НОВА.

По думите му обществото има нужда от повече разбиране и емпатия.

"Трябва да мислим като общност от хора, които се разбират, които си помагат. Народите, които са успели, са общности, те са заедно. А ние прекалено много се поддаваме на разделението", посочи той.

Сред историите, които Георгиев е разказвал, са тези на млад украинец, който купувал цветя от възрастни продавачки на "Витоша" и ги подарявал на случайни жени, както и на мъж, възстановил с приятели чешма в Борисовата градина в памет на майка си.

За него фотографията не е просто красив кадър, а начин да бъде разказана човешка история.

"Няма съвършена снимка. Съвършената снимка е тази, която ти въздейства, която ти казва нещо", обясни Георгиев.

След повече от десетилетие с People of Sofia той определя две неща като най-ценното, което човек може да остави след себе си.

"Човек може да даде две неща в този живот - да остави спомени и да вдъхновява", каза той.