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Роселин Бачевски е на четвъртфинал на Европейското в София

Роселин Бачевски е на четвъртфинал на Европейското в София
Столична община

Дебютантът продължи без бой и на 22 септември ще срещне олимпийския медалист Емануел Рейес за място сред най-добрите четири

Роселин Бачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория до 90 килограма българският национал продължи напред, след като съперникът му Йозеф Костур от Словакия не се качи на ринга заради здравословни проблеми.

Така Бачевски, който дебютира на подобен форум, вече е сред най-добрите осем в категорията и на 22 септември ще излезе в "Асикс Арена" в битка за място на полуфиналите и минимум бронзов медал.

Съперникът му обаче ще бъде изключително сериозен - боксиращият за Испания кубинец Емануел Рейес. 33-годишният ветеран е бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 и има три бронзови отличия от световни първенства.

Венелина Поптолева приключи участието си на шампионата. В категория до 54 килограма тя загуби драматично с 2:3 съдийски гласа от чехкинята Ленка Бернардова.

Българката започна силно и взе първия рунд, но вторият премина по-равностойно и беше присъден на съперничката ѝ. В решителната трета част Поптолева изпусна инициативата, а съдиите дадоха победата на Бернардова.

Още две срещи с българско участие предстоят във вечерната сесия. Около 19:00 часа капитанът на националния отбор Ергюнал Себахтин ще се изправи срещу европейския вицешампион до 23 години Максим Рудик в категория до 50 килограма.

Около 19:45 часа Румен Руменов ще направи дебюта си на Европейско първенство в категория до 65 килограма срещу представителя на Азербайджан Малик Хасанов, участник на Олимпийските игри в Париж 2024.

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