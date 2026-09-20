Зарков и Вълков преди старта на кампанията: Президентската битка не трябва да се превръща във война на компромати

Дни преди началото на кампанията за президентските избори Крум Зарков и Константин Вълков призоваха фокусът да остане върху идеите и ролята на президентската институция, а не върху компроматите и противопоставянето между политическите лагери. Двамата са съпредседатели на инициативните комитети, издигнали съответно Илияна Йотова и Андрей Гюров.

В предаването "На Фокус" по NOVA те коментираха политическата атмосфера около предстоящия вот и темите, които вече предизвикаха сблъсъци - от решението на Йотова за помилването на Огнян Атанасов и случая "Петрохан" до обвиненията срещу бившия министър Борислав Сандов.

Зарков: Трябва да говорим как кандидатите разбират единството на нацията

Според Крум Зарков президентската кампания дава възможност да бъдат поставени по-големите въпроси за посоката на страната и ролята на държавния глава.

"Една президентска кампания е момент, в който, имайки предвид характеристиката на президентската институция, може да се говори за абстрактни въпроси, които обаче са жизнено важни за нашата нация", заяви той.

Сред основните теми според Зарков трябва да бъде националното единство и начинът, по който кандидатите разбират тази роля на президента.

Той определи острото противопоставяне между политическите сили като проява на "сериозно политическо безсилие", но подчерта, че според него то не идва от самите кандидати за президент. По думите му част от конфликтните теми се налагат от партийни лидери, които разглеждат президентската надпревара през парламентарното съотношение на силите.

Зарков посочи още икономическите и социалните проблеми и рисковете от международната обстановка като теми, които според него трябва да намерят място в кампанията.

Вълков: Няма да атакувам кандидатите от другия лагер

Константин Вълков от своя страна заяви, че няма да отправя критики към кандидатите от другата страна.

Той обясни подкрепата си за Андрей Гюров и Георги Кандев със системния и експертен подход, който според него двамата предлагат.

"Много е важно, че на фона на тези кризи аз виждам един системен, структурен, експертен подход", заяви Вълков.

Той постави акцент и върху международната обстановка и необходимостта България да има ясна стратегия за промените в света.

Според него президентството остава "ключова институция", която въпреки ограничените си конституционни правомощия може да бъде "изпълнена със съдържание" и да участва активно в определянето на посоката на страната.

Инициативният комитет на Гюров и Кандев беше учреден на 10 септември, като негови съпредседатели са Константин Вълков и оперната певица Александрина Пендачанска. Инициативният комитет на Йотова и Кирил Вълчев е със съпредседатели Крум Зарков, Христо Пимпирев, Емине Гюлестан и Емил Стоименов.