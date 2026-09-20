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Председателят на "Яблоко": Не искам животът ни да виси на косъм от решение за ядрено оръжие

Председателят на "Яблоко": Не искам животът ни да виси на косъм от решение за ядрено оръжие
АП/БТА

Лидерът на руската либерална партия предупреди за риск от ескалация и призова войната в Украйна да бъде прекратена чрез дипломатически преговори

Русия върви към ядрена война, а политиците трябва да направят всичко възможно това да бъде предотвратено. Това заяви председателят на руската либерална партия "Яблоко" Николай Рибаков в интервю за bTV на фона на парламентарните избори в Русия, от чиято федерална част партията беше отстранена.

"Можем да стигнем и засега вървим към ядрена война", заяви Рибаков. По думите му високото ниво на взаимно недоверие и агресия, съчетано с липса на достатъчно политическа отговорност, увеличава риска от ескалация.

Той призова войната в Украйна да бъде насочена към мирни и дипломатически преговори, като според него спорните въпроси трябва да бъдат решавани на масата за преговори, а не чрез продължаване на военните действия.

Рибаков предупреди и за публичните призиви от близки до Кремъл фигури за използване на тактическо ядрено оръжие.

"Не искам моят живот, Вашият живот, животът на моите и Вашите близки и любими хора да виси на косъм от това дали някой ще вземе такова решение или не", каза той.

По думите му евентуална ядрена война би имала необратими последствия.

"Ако грешим и такова нещо не се случи, ще бъдем щастливи. Работим именно за това. Работим, за да не се случи", заяви председателят на "Яблоко".

Рибаков отхвърли твърденията, че цялото руско общество подкрепя политиката на властта. Той посочи, че при срещите си с хора в различни части на страната много от тях настояват за мир и за преминаване към дипломатически преговори.

Според него справедливият мир означава хората да не се страхуват за живота си, за своите близки и от преследване заради политическите си убеждения.

Въпреки отстраняването на "Яблоко" от федералната част на изборите, Рибаков заяви, че партията няма да промени позицията си.

"Ще продължим да работим и да правим всичко, което зависи от нас, за да спасим хората, да спасим човешките животи в Русия, в Украйна, в Европа и в света като цяло", каза той.

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