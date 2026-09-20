Радан Кънев призова за дебати между Йотова и Гюров преди президентския вот

Илияна Йотова и Андрей Гюров трябва да участват в предизборни дебати, в които да представят визиите си за развитието на България. За това призова лидерът на ДСБ и евродепутат Радан Кънев по време на среща с членове и симпатизанти на партията във Варна.

Според Кънев изходът от президентските избори не е предрешен. Той посочи, че напрежението в политическата кампания през последните дни показва липса на категоричност около предстоящия вот.

Кънев коментира, че именно затова е необходим пряк дебат между основните кандидати, който да измести фокуса към политическите им позиции и дългосрочната посока на страната.

По думите му разговорът трябва да надхвърли непосредствените теми от предизборната кампания и да засегне развитието на България в по-дългосрочен план, общоевропейската сигурност и ролята на страната в една по-силна Европа.

ДСБ официално подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент по-рано този месец. Гюров се явява на изборите в тандем с кандидата за вицепрезидент Георги Кандев.

Президентските избори са насрочени за 25 октомври, а утре инициативните комитети на двойките Гюров - Кандев и Йотова - Вълчев ще внесат документите си за регистрация в ЦИК