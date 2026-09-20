Енчо Керязов: Открихме тотална безстопанственост в държавните спортни бази

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов заяви, че при проверки на държавните спортни бази са установени сериозни нарушения и безстопанственост.

"Открихме тотална безстопанственост в спортните бази, а ярък пример е тази в "Красна поляна". Тя е държавна собственост, използвана без плащане на наем", каза Керязов пред НОВА.

По думите му имотът е бил използван от различни бизнеси, сред които паркинг, автосервиз, заведения за хранене и производствени цехове, като договори не е имало от години.

Министърът посочи, че подобни проблеми са открити и в Зимния дворец в София.

"Загубите са огромни. Става дума за неплащане на наеми, не просто такива под пазарната цена. В Зимния дворец в София установихме подобен казус", каза той.

По думите му там вече са спрени всички плащания в брой, а приходите за година са се увеличили с 800%, въпреки че състоянието на базата остава лошо.

Керязов обяви още, че до прокуратурата е изпратена информация за откритите нередности в държавните спортни имоти. Той посочи шест случая на ползватели на спортни бази, при които са установени нарушения.

"Проверките продължават. Някои договори са преустановени, включително и в тотото, където има такъв за реклама. Други обаче не могат да бъдат спрени", обясни министърът.

Според него един от най-сериозните проблеми е загубата на доверие в начина, по който държавата управлява спортните си имоти.

"Ако не покажем, че можем да управляваме добре имотите, не би трябвало да искаме повече пари от данъкоплатеца", заяви Керязов.

Той коментира и базата в Белмекен, като посочи, че финансовите затруднения са довели до отдаването ѝ, което според него не е съвместимо с подготовката и графиците на професионалните спортисти.

"Затова искаме да направим ремонт, а вложените от нас средства в спортовете да се върнат в базите", каза още спортният министър.