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Икономика

Дизелът във Франция удари нов исторически рекорд от 2,41 евро за литър

Дизелът във Франция удари нов исторически рекорд от 2,41 евро за литър
АП/БТА

Шоковото поскъпване на горивата, което започна в края на февруари заради войната в Иран, засилва социалното недоволство в страната

Нов исторически антирекорд отчете цената на дизела във Франция, която днес се движи средно около 2,41 евро за литър. Данните са съобщени от Франс прес въз основа на публична статистика от над 8700 бензиностанции, качена на сайта на френското министерство на икономиката. Точните изчисления от тази сутрин показват стойност от 2,4097 евро за литър, с което беше подобрен предишният ценови връх, регистриран само ден по-рано в контекста на тежката криза с доставките.

Шоковото поскъпване на горивата, което започна в края на февруари заради войната в Иран, засилва социалното недоволство в страната. По-рано тази седмица напрежението вече ескалира до блокиране на петролни складове от рибари по средиземноморското крайбрежие. Ситуацията поставя на изпитание френското правителство, тъй като ясно оголва дълбоката зависимост на Париж от вноса на изкопаеми горива.

В опит да тушира кризата, кабинетът обяви, че държавната помощ за горива, насочена към активно пътуващите граждани, няма да бъде прекратена на първоначално планираната дата 30 септември. Това потвърди в петък министърът на търговията Серж Папин в ефира на телевизия Те Еф1 (TF1).

Възможностите за финансова намеса на държавата обаче са силно ограничени поради усложненото състояние на хазната. Прогнозите на властите сочат скок на бюджетния дефицит до 5,4 процента през 2026 г. (спрямо 5,1 на сто през 2025 г.), което поставя страната по курс към рекорден държавен дълг през 2027 г.

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