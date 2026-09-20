Жълт код за силен вятър в 13 области на страната на 21 септември

Жълт код за силен вятър е обявен за 21 септември в 13 области на страната - Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, София-област, Пазарджик, Ловеч, Велико Търново, Плевен, Габрово, Видин, Монтана и Враца.

През България ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе по-силен и поривист северозападен вятър. Облачността временно ще се увеличи, предимно със средна и висока облачност, но в по-голямата част от страната валежи не се очакват, съобщава Нова.

Температурите в Западна България слабо ще се понижат, докато в източните райони ще останат сравнително високи. Максималните стойности ще бъдат между 26 и 31 градуса, а в София - около 26 градуса.

Минималните температури ще се движат предимно между 12 и 17 градуса, като за столицата се очакват около 13 градуса.

През нощта срещу 21 септември времето ще бъде предимно ясно, а вятърът ще остане слаб от юг. Атмосферното налягане ще продължи леко да се понижава и ще се доближи до обичайните за месеца стойности.