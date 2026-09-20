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ЦСКА влезе с полиция на стадиона на Локомотив Пловдив

ЦСКА влезе с полиция на стадиона на Локомотив Пловдив
БТА

Фенове на домакините бяха блокирали входа с протести срещу Христо Крушарски

Автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион „Христо Бонев", където днес „червените" гостуват на Локомотив Пловдив в мач от 10-ия кръг на Първа лига. Фенове на домакините бяха блокирали централния вход с протестите си срещу собственика Христо Крушарски.

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Возилото на ЦСКА пристигна малко преди 16:00 часа, но бе отбито от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи. Минути преди това ултрасите затвориха с катинар съоръжението в парк „Лаута". Те щурмуваха и касите, за да пречат на другите привърженци да си купят билети.

Преди мачовете фенове на Локомотив Пловдив активно призоваха за бойкот на мача с ЦСКА в поредния си опит да изгонят Крушарски. В предишното домакинство срещу Черно море трибуна „Бесика" остана празна. Локо има само две победи и цели седем загуби от началото на сезона, но протестите на феновете са най-вече срещу управлението на клуба.

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