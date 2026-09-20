Кошмар за Ювентус: Нов вратар скъса кръстни връзки

Новият вратар на Ювентус Камил Грабара имаше уникалния малшанс да скъса кръстни връзки на дясното коляно, съобщават от клуба. Това се е случило на една от тренировките преди днешния мач с Аталанта в Торино. Треньорът Лучано Спалети попълни групата за двубоя с младия Рикардо Раду от втория отбор.

27-годишният Грабара пристигна под наем в Ювентус от Волфсбург и само преди няколко дни направи своя официален дебют. Полякът запази суха мрежа при победата срещу холандския НЕК Наймеген (5:0) в Лига Европа и дори направи асистенция за едно от попаденията.

В момента Ювентус разполага само с привлечения под наем от Тотнъм Гулиелмо Викарио на вратарския пост. Опитният Карло Пинсолио също е в отбора, но той не е опция под рамката. Доскорошният титуляр Микеле Ди Грегорио бе пратен под наем в английския Борнемут, а Матия Перин премина във втородивизионния Палермо.