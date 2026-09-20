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Атракцион на Октоберфест блокира: Посетители останаха с главата надолу във въздуха

Атракцион на Октоберфест блокира: Посетители останаха с главата надолу във въздуха
Pixabay

Техническа повреда спря съоръжението за около пет минути още в първия ден на фестивала в Мюнхен, а част от посетителите се оплакаха от замайване

Посетители на Октоберфест в Мюнхен останаха да висят с главата надолу около пет минути, след като техническа повреда внезапно спря един от въртящите се атракциони. Инцидентът е станал в събота, още в първия ден на 191-вото издание на най-големия бирен фестивал в света.

След спирането на съоръжението няколко души, предимно по-млади посетители, са се оплакали от леко замайване и проблеми с кръвообращението. Те са били прегледани на място, но не се е наложило болнично лечение и малко по-късно са могли да се върнат към празненствата.

От пожарната в Мюнхен съобщават, че причината за спирането е била техническа неизправност.

След инцидента атракционът е бил проверен от експерт и още същата вечер е получил разрешение отново да работи.

Близо 600 души потърсили медицинска помощ още в първия ден

Медицинските екипи на Октоберфест са оказали помощ на близо 600 души само през първия ден на фестивала.

Тазгодишното издание отвори врати малко след 9:00 часа в събота. Част от най-нетърпеливите посетители са чакали пред входовете още от ранните сутрешни часове, за да си осигурят места в популярните бирени шатри.

191-вият Октоберфест се провежда от 19 септември до 4 октомври на Терезиенвизе в Мюнхен. В продължение на 16 дни посетителите могат да се включат в традиционните бирени празненства, атракциони, баварска кухня и музикална програма.

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