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Взрив срути половин детска градина в Германия

Взрив срути половин детска градина в Германия
АП/БТА

Единствено фактът, че инцидентът се случва през уикенда, предотвратява голяма трагедия – няма пострадали хора, тъй като в сградата не е имало деца или персонал

Експлозия разтърси германския град Волфсбург (провинция Долна Саксония) в неделната сутрин, предизвиквайки срутване на половин детска градина.

Сигналът за инцидента е подаден малко след 9:00 ч., когато силен трясък събужда местните жители, а отломки от зданието се разпръскват из целия район.

Около половината от постройката е напълно разрушена, което налага спешно отцепване на периметъра от екипи на пожарната, полицията, бърза помощ и Федералната агенция за техническа помощ (THW).

Единствено фактът, че инцидентът се случва през уикенда, предотвратява голяма трагедия – няма пострадали хора, тъй като в сградата не е имало деца или персонал. В делнични дни заведението се посещава от 90 деца на възраст между 1 и 6 години, които сега ще трябва да бъдат пренасочени, тъй като обектът няма да работи дълго време.

На мястото пристигна и кметът на града Денис Вайлман, за да се запознае с мащаба на щетите.

Разследващите все още изясняват точните причини, но основната версия, споделена пред медията „Braunschweiger Zeitung“, е възникването на газова експлозия. В кухнята на заведението се е готвело на газ, а експертите предполагат, че технически дефект е предизвикал мощната вълна от налягане. Ударът е бил толкова силен, че е нанесъл щети и по съседните жилищни блокове, където има множество счупени прозорци.

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