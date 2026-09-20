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Украйна освободи нови селища в Донецка област

Украйна освободи нови селища в Донецка област
АП/БТА

До момента руските загуби в тази операция надхвърлят 3000 души личен състав, като само при последните действия са ликвидирани още 800 руски войници

Украинските сили освободиха селищата Шандриголово и Дерилово и установиха пълен контрол над Дробишево в Донецка област в рамките на офанзивната операция „Вивалди“. Това съобщи командирът на Трети армейски корпус на Украйна бригаден генерал Андрий Билецки, цитиран от агенция Укринформ.

По време на първата и втората фаза от настъплението Трети армейски корпус и прикрепените към него подразделения са си върнали 125 квадратни километра територия. До момента руските загуби в тази операция надхвърлят 3000 души личен състав, като само при последните действия са ликвидирани още 800 руски войници. Украинските сили успешно изтощават офанзивния потенциал на три руски армии едновременно – 20-а, 25-а и 1-ва гвардейска танкова армия.

В тази операция украинската армия демонстрира революционна иновация. Генерал Билецки подчерта, че Трети армейски корпус е първият в света, който започва да доставя наземни роботизирани системи по въздух. Тежки бомбардировачи транспортират роботизирани системи-камикадзе на повече от 10 километра зад линията на врага, осигурявайки движението на пехотата. Успехът е подкрепен от защитен купол от ПВО и системи за радиоелектронна борба (РЕБ), които са дезориентирали руското разузнаване.

В операцията са участвали редица елитни части, включително 3-та щурмова бригада, специалният батальон KRAKEN, спецчастите „Артан“ към ГУР и мобилният граничен отряд „Дозор“.

От армейския корпус заключиха, че операция „Вивалди“ е заличила изборната пропаганда на Путин, оставяйки руската армия без победи в Донбас.

По данни на Укринформ към 20 септември 2026 г. общите военни загуби на Русия от началото на пълномащабната инвазия са достигнали приблизително 1 517 990 души.

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