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Военният щаб на Иран: САЩ се готвят да подновят атаките

Военният щаб на Иран: САЩ се готвят да подновят атаките
АП/БТА

Тези събития съвпадат с изявлението на американския президент Доналд Тръмп от началото на седмицата, че наближава вземането на ключово решение за подновяване на мащабните въздушни удари

Централният щаб на Иран „Хатам ал-Анбия“ обяви, че е получил разузнавателна информация за решение на САЩ да подновят военните действия срещу страната. Иранските въоръжени сили отправиха остро предупреждение, че всяка нова атака ще предизвика съкрушителен отговор срещу американските сили и интереси в целия регион.

Според официалното изявление на командването, решението за подновяване на ударите е било взето с подкрепата на държави от региона по време на тайни разговори в европейска държава.

Най-вероятно става въпрос за докладваната среща на висши военни командири от САЩ, Израел и арабски страни в Германия.

Тези събития съвпадат с изявлението на американския президент Доналд Тръмп от началото на седмицата, че наближава вземането на ключово решение за подновяване на мащабните въздушни удари. Според доклади на Пентагона до Конгреса, операциите срещу Иран до момента вече възлизат на 43,6 милиарда долара.

Военното командване в Техеран отправи и директна заплаха към съседните държави от Персийския залив, като подчерта, че ако подкрепят агресията на САЩ, ще бъдат считани за съучастници и ще изгубят правото на каквото и да е снизхождение от иранската армия.

Конфликтът, който започна с масирани американо-израелски удари на 28 февруари, премина през временни примирия, но се разпали отново на 1 септември. Ситуацията се изостри допълнително след атаки срещу петролни танкери и кораби в близост до стратегическия Ормузки пролив, припомня Turkey Today.

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