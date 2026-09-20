Николай Калайджиев получи покана от SpaceX да пилотира две бъдещи мисии

Космическата компания SpaceX е поканила българския пилот Николай Калайджиев да участва като пилот в две бъдещи мисии. Това разкри самият той пред bTV, след като преди дни постижението му с 1021 излитания и кацания беше официално признато от Световните рекорди на "Гинес".

Екип на американската компания е пристигнал специално на летището в Горна Оряховица, за да наблюдава опита на Калайджиев за световен рекорд. По думите на пилота представителите на SpaceX са останали впечатлени от показаните прецизност и издръжливост.

"Моят мениджър разговаря с централата на SpaceX във Вашингтон и техни представители дойдоха специално да ни гледат. Бяха толкова впечатлени, че още на следващия ден ни предложиха да участваме в две мисии - и то не просто като част от екипажа, а аз да бъда пилотът на самата мисия", разказа Калайджиев.

Той определи поканата като огромна оценка не само за себе си, но и за целия екип, който е работил по подготовката на рекорда.

"Това е огромна оценка за мен, за екипа ми и ще даде сериозен тласък на нацията ни", добави българският пилот.

На 13 юни Калайджиев стана първият човек в света, извършил 1021 пълни полета по кръга с излитане и кацане в рамките на 14 часа и 28 минути. Това е шестият световен рекорд в кариерата му.

Постижението е резултат от продължителна подготовка, като по думите му екипът е работил в продължение на два месеца и половина. Първоначалните изчисления са давали под 1% шанс опитът да бъде успешен, но Калайджиев успя да завърши всички 1021 полета.

След официалното признаване от "Гинес" българският пилот вече получава и възможност да направи следваща голяма крачка - този път извън земната атмосфера.