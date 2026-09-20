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Николай Калайджиев получи покана от SpaceX да пилотира две бъдещи мисии

Николай Калайджиев получи покана от SpaceX да пилотира две бъдещи мисии
БТА

Предложението идва след официално признатия от "Гинес" рекорд на българския пилот с 1021 излитания и кацания за 14 часа и 28 минути

Космическата компания SpaceX е поканила българския пилот Николай Калайджиев да участва като пилот в две бъдещи мисии. Това разкри самият той пред bTV, след като преди дни постижението му с 1021 излитания и кацания беше официално признато от Световните рекорди на "Гинес".

Екип на американската компания е пристигнал специално на летището в Горна Оряховица, за да наблюдава опита на Калайджиев за световен рекорд. По думите на пилота представителите на SpaceX са останали впечатлени от показаните прецизност и издръжливост.

"Моят мениджър разговаря с централата на SpaceX във Вашингтон и техни представители дойдоха специално да ни гледат. Бяха толкова впечатлени, че още на следващия ден ни предложиха да участваме в две мисии - и то не просто като част от екипажа, а аз да бъда пилотът на самата мисия", разказа Калайджиев.

Той определи поканата като огромна оценка не само за себе си, но и за целия екип, който е работил по подготовката на рекорда.

"Това е огромна оценка за мен, за екипа ми и ще даде сериозен тласък на нацията ни", добави българският пилот.

На 13 юни Калайджиев стана първият човек в света, извършил 1021 пълни полета по кръга с излитане и кацане в рамките на 14 часа и 28 минути. Това е шестият световен рекорд в кариерата му.

Постижението е резултат от продължителна подготовка, като по думите му екипът е работил в продължение на два месеца и половина. Първоначалните изчисления са давали под 1% шанс опитът да бъде успешен, но Калайджиев успя да завърши всички 1021 полета.

След официалното признаване от "Гинес" българският пилот вече получава и възможност да направи следваща голяма крачка - този път извън земната атмосфера.

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