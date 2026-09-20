Любо Ганев: Гордеем се с момчетата, трябваше ни малко късмет

Няма какво да съжаляваме гордеем се с нашите момчета. Това заяви президентът на федерацията по волейбол Любомир Ганев след загубата на България от Германия с 2:3 гейма на европейското първенство. Националният отбор допусна обрат от 2:0 в пълната зала „Арена София" и отпадна от турнира на осминафиналите.

„Хубавото на нашия спорт е, че никога не знаеш как ще свърши. Започнахме добре, но след края на втория гейм не ни се получиха някои неща. Трябва да имаш и малко късмет. Няма какво да съжаляваме. Гордеем се с нашите момчета. Феновете показаха, че са заедно с нас. Момчетата изживяха любовта на феновете, което е най-важно за тях", каза Ганев в предаването „Арена Спорт" по БНТ.

„Поставихме рекорд по посещаемост. Благодаря на публиката. Ние сме най-младият отбор на европейското първенство, както беше на Лигата на нациите и на световното първенство. Трябва да извървим своя път. Ние сме един отбор и трябва да се подкрепяме", допълни петкратният шампион на България.