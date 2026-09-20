В Тайланд не си поплюват, прегазиха футболист с валяк (ВИДЕО)

Бившият играч на Евртън и Тотнъм Андрос Таунсенд претърпя абсурден инцидент, при който бе прегазен от валяк, докато загрява за мач в Тайланд. 35-годишният бивш английски национал играе в Азия, след като се присъедини към Прачуап по време на летния трансферен прозорец.

В събота той по чудо се размина със сериозна травма, след като работник, който поддържа терена се разсея и го връхлетя с валяк по време на загрявката между двете полувремена. Кадрите показват как водачът на валяка изпитва затруднения с управлението на машината и вижда Таунсенд пред себе си прекалено късно.

Валякът удари футболиста и той падна на земята, като машината буквално премина през краката и долната част на тялото му. Имаше късмет, тъй като се отърва невредим и се появи в игра като резерва в края на мача, спечелен от отбора му с 3:0. По-късно той сподели видео от инцидента в профила си в Instagram. „Оказва се, че гостуването на Стоук всъщност не е било толкова лошо“, написа Таунсенд, приемайка инцидента на шега.