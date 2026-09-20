Мечки нападнаха туристи край Локорско
Сигналът е подаден на 112, след като две животни са се появили край палатка на около километър след края на асфалтовия път към Драгуната
Две мечки са нападнали туристи, които са прекарали нощта в палатка в гората над софийското село Локорско. Инцидентът е станал на около километър след края на асфалтовия път в посока Драгуната, съобщава "24 часа".
След случилото се кметът на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района чрез фейсбук групата на селото.
"В района на гората има мечки. Вече е регистриран случай, подаден към 112 за нападение над туристи", съобщи тя.
Гаврилова призова хората да не нощуват на открито в района, да не оставят храна или отпадъци, да пазят дистанция от дивите животни и в никакъв случай да не ги хранят. Към момента не е уточнено дали при нападението има пострадали.
Случаят край Локорско идва на фона на няколко сериозни инцидента с мечки през тази година. На 16 май беше открито тялото на 35-годишен мъж над хижа "Офелиите" на Витоша. Аутопсията е установила следи, причинени от мечка и малко мече.
На 28 май българинът Георги Бижев от Горна Оряховица беше ухапан от мечка край румънския язовир Видрару. Преди инцидента туристи от автомобила са хранели малко мече и неговата майка, след което животното е нападнало и е разкъсало ръката на мъжа.
През август мечка се появява в продължение на седем поредни нощи в пчелин край асеновградското село Синя вода. Смята се, че животното е унищожило 30 от общо 47 кошера и около 150 килограма мед.
Според официалния мониторинг на Изпълнителната агенция по околна среда в България има между 300 и 500 кафяви мечки. Оценките за Витоша са за между 10 и 15 животни според данни на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.
При среща с мечка специалистите препоръчват човек да запази спокойствие, да не прави резки движения, да не тича и да не крещи. Не трябва и да се хвърлят предмети към животното, тъй като това може да го провокира. Палатките също не представляват надеждна защита, особено когато в тях или около тях има храна.