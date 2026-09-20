Мечки нападнаха туристи край Локорско

Две мечки са нападнали туристи, които са прекарали нощта в палатка в гората над софийското село Локорско. Инцидентът е станал на около километър след края на асфалтовия път в посока Драгуната, съобщава "24 часа".

След случилото се кметът на Локорско Цветелина Гаврилова предупреди жителите и посетителите на района чрез фейсбук групата на селото.

"В района на гората има мечки. Вече е регистриран случай, подаден към 112 за нападение над туристи", съобщи тя.

Гаврилова призова хората да не нощуват на открито в района, да не оставят храна или отпадъци, да пазят дистанция от дивите животни и в никакъв случай да не ги хранят. Към момента не е уточнено дали при нападението има пострадали.

Случаят край Локорско идва на фона на няколко сериозни инцидента с мечки през тази година. На 16 май беше открито тялото на 35-годишен мъж над хижа "Офелиите" на Витоша. Аутопсията е установила следи, причинени от мечка и малко мече.

На 28 май българинът Георги Бижев от Горна Оряховица беше ухапан от мечка край румънския язовир Видрару. Преди инцидента туристи от автомобила са хранели малко мече и неговата майка, след което животното е нападнало и е разкъсало ръката на мъжа.

През август мечка се появява в продължение на седем поредни нощи в пчелин край асеновградското село Синя вода. Смята се, че животното е унищожило 30 от общо 47 кошера и около 150 килограма мед.

Според официалния мониторинг на Изпълнителната агенция по околна среда в България има между 300 и 500 кафяви мечки. Оценките за Витоша са за между 10 и 15 животни според данни на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

При среща с мечка специалистите препоръчват човек да запази спокойствие, да не прави резки движения, да не тича и да не крещи. Не трябва и да се хвърлят предмети към животното, тъй като това може да го провокира. Палатките също не представляват надеждна защита, особено когато в тях или около тях има храна.