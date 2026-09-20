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64-годишен е задържан след побой над жена в Монтанско

64-годишен е задържан след побой над жена в Монтанско
БТА/ архив

Полицията установила, че мъжът е нанесъл удари по главата на жената, с която живее на семейни начала, а по случая е образувано досъдебно производство

64-годишен мъж е задържан за домашно насилие след побой над жената, с която живее на семейни начала в монтанското село Бели брег. Сигналът за случилото се е подаден малко след полунощ, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен в 00:39 часа, а пристигналите на адреса служители установили, че мъжът е нанесъл удари по главата на 64-годишната жена.

Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление, извършено в условията на домашно насилие.

Данните на Областната дирекция на МВР в Монтана показват, че през миналата година в областта са образувани 56 досъдебни производства за престъпления в условията на домашно насилие. От тях 30 са за телесни повреди, а 15 - за отправени закани.

Сред останалите случаи има нарушения и повторни нарушения на заповеди за защита, както и един случай на насилствено лишаване от свобода.

Само през тази седмица в Монтанско са регистрирани още три случая на домашно насилие с нанесени телесни повреди, по които също е имало задържани.

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