Северна Корея изстреля нов снаряд часове след ракетния си тест

Северна Корея изстреля втори неидентифициран снаряд от източното си крайбрежие само часове след изстрелването на балистична ракета, съобщи агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейските въоръжени сили.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея в Сеул потвърди за нов неидентифициран снаряд в посока Източно море (Японско море). Канцеларията на японския министър-председател и Министерството на отбраната също потвърдиха изстрелването на “една или повече балистични ракети”, уточнявайки, че снарядът вече е паднал.

Тези действия бяха извършени, след като ден по-рано Северна Корея отхвърли резолюция на МААЕ, която осъжда разработването на нейната ядрена програма, заявявайки, че позицията на страната остава непроменена.

Миналата седмица Пхенян изстреля към Източно море балистични ракети с малък обсег в рамките на учение с огнева мощ. АФП отбелязва, че статутът на страната на ядрена сила е официално залегнал в конституцията ѝ от 2023 г.