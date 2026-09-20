Десетки дронове атакуваха Москва, има загинали и ранени

Украйна е атакувала Москва с десетки дронове през изминалата нощ, при което са загинали най-малко двама души, съобщи тази сутрин кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от ТАСС и ДПА.

По думите му руската противовъздушна отбрана е прехванала повече от 180 украински дрона.

По-рано Собянин съобщи, че при атаката са нанесени щети и по обект в Московския нефтопреработвателен завод, като първоначално бе посочено, че няма пострадали.

Губернаторът на Московска област Андрей Ворьобов уточни по-късно, че освен двамата загинали в Москва, има най-малко шестима ранени, сред които две деца.

ДПА отбелязва, че информацията за жертвите и щетите към момента не може да бъде независимо проверена.

Агенцията посочва още, че атаката срещу Москва се случва в последния ден от тридневните парламентарни избори в Русия. Очаква се вотът да потвърди доминиращото положение на лоялните към Кремъл партии в руската Държавна дума.

Това са първите избори за Държавната дума, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Вотът е представян като своеобразен референдум за продължаването на войната.

Критиците на руските власти определиха изборите като несправедливи още преди началото им, тъй като на опозицията е било забранено да участва и да издига свои кандидати.

Русия многократно е нанасяла удари по украински градове с балистични и крилати ракети, планиращи бомби и дронове.

Украйна, която получава подкрепа от западни държави, от своя страна извършва атаки срещу цели на руска територия, като разчита в голяма степен на сравнително евтини и бързо произвеждани дронове, както и на крилати ракети.