Анкета на ТАРАЛЕЖ: Как българите приемат поскъпването на горивата и стоките (ВИДЕО)
Част от анкетираните определят цените като прекалено високи спрямо стандарта в България, а други признават, че въпреки поскъпването все още не са променили сериозно ежедневието си.
Поскъпването на горивата и стоките продължава да се усеща все по-сериозно от българските домакинства. ТАРАЛЕЖ попита граждани как приемат по-високите цени, променили ли са начина си на придвижване и смятат ли, че държавата може да предприеме мерки.
"Спрямо стандарта на българина са високи. Не е окей, категорично не е добре", заяви един от анкетираните.
Друго мнение също беше категорично:
"Мисля, че не е оправдано. Не сме убедени дали има наистина причина."
Не всички обаче усещат промяната по един и същи начин. Един от участниците в анкетата обясни, че заради мястото, на което живее, автомобилът остава необходимост.
"На мен не ми влияе особено, тъй като живея в предградията на града и просто искам, не искам, съм с кола. Но ако живеех някъде по-близо, със сигурност щях да използвам градски транспорт."
При други по-високите цени вече са довели до промяна в навиците.
"За личния автомобил съм го намалил драстично. Няма да спра да го използвам, защото ми се налага, но иначе съм го намалил драстично."
В анкетата беше направено и сравнение със съседни държави, където според част от хората цените на горивата са по-ниски.
"В държави близки - Гърция, да кажем, или Турция, горивата са по-евтини, отколкото в България. Защо се случва това?"
Според част от анкетираните държавата има възможност да предприеме действия.
"Може би зависи от правителството, според мен, да сложи някакви ограничения или някакви субсидии."
Появи се и идея за промяна в данъчната тежест:
"Може да се помисли за намаляване на акцизи или нещо от този сорт."
Други обаче виждат проблема като далеч по-комплексен и не смятат, че той може да бъде обяснен единствено с действията на правителството.
"То е световна икономика. Не мога да кажа, че зависи изцяло от правителството, но нещата са много навързани."
Високите цени на горивата според анкетираните се отразяват и върху останалите стоки и услуги.
"Горивата пряко се отразяват върху транспорта на всички стоки и услуги, така че цените много, много, много скочиха последната половин година."
Въпреки различните позиции, в голяма част от отговорите се усеща притеснение от нарастващите разходи и търсене на решение, което да облекчи натиска върху домакинствата.