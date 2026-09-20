"Табло на срама" ще показва магазините с цени над "справедливата стойност"

Магазините, които продават определени продукти значително над т.нар. "справедлива стойност", да бъдат публично показвани в "табло на срама". Това е една от мерките, които новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова планира в опит да ограничи необоснованото повишаване на цените.

По думите ѝ идеята е чрез репутационен натиск върху търговските вериги да се постигне ефект върху цените.

"С една дума - да се засрамят от надценките", заяви Манолова пред bTV.

Мярката обаче все още не е въведена. Предвижда се тя да заработи, след като бъде окончателно приета методиката за определяне на "справедливата стойност" на продуктите.

Манолова посочи три основни направления, върху които възнамерява да концентрира работата на комисията - определяне на справедлива стойност, публично показване на прекомерните надценки и по-сериозни санкции.

КЗП иска санкции според оборота

Председателят на комисията настоява КЗП да получи възможност да налага санкции, които да бъдат процент от оборота на търговците, подобно на предвидените в Закона за защита на конкуренцията.

Манолова изрази надежда необходимите промени да бъдат направени в рамките на следващите два месеца, а до Нова година да има конкретни резултати от мерките за овладяване на цените на храните.

Тя заяви още, че според нея цените в България са започнали рязко да се повишават още преди присъединяването към еврозоната и свърза това с недостатъчната защита на потребителите при прехода към еврото. Това е нейна оценка за причините за поскъпването.

Манолова посочи надценки над 100%

Като аргумент за необходимостта от допълнителни мерки Манолова се позова на информация от други контролни органи за надценки при някои млечни продукти от 90%, 100% и дори 140%.

Тя посочи и данни, които според нея показват, че цените на млечните продукти в България достигат 142% спрямо средноевропейските нива.

"Да плащаме по-скъпо от средния германец и французин очевидно е несправедливо", коментира Манолова.

Новият председател на КЗП заяви, че целта ѝ е вече приетите законови промени да започнат да дават практически резултат и комисията да разполага с достатъчно правомощия за действия срещу необоснованото поскъпване.